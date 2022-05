Bron ontdekt voor antikankermiddel uit koraal

Sommige zachte koralen bevatten een stof die veelbelovend lijkt voor de behandeling van kanker. Maar wetenschappers wisten niet hoe die stof in het koraal terechtkwam. Nu blijkt dat koraaldiertjes die zelf maken.

De stof, eleutherobine, is een kleine dertig jaar geleden voor het eerst ontdekt in een zeldzaam koraal bij Australië. De verbinding valt het skelet van cellen aan. Koralen gebruiken het om koraal-etende dieren af te schrikken, maar in het laboratorium bleek dat eleutherobine ook de groei van kankercellen sterk afremt.

Om voldoende van het middel te krijgen voor onderzoek en wellicht het maken van geneesmiddelen was het nodig om de bron ervan te vinden. In eerste instantie dachten biologen dat eleutherobine werd gemaakt door organismen die in symbiose met het koraal leven, dus niet door de koraaldiertjes zelf. Maar wetenschappers van de universiteit van Utah concludeerden dat dit niet kan: ook koralen zonder dit soort symbionten maken de ..

