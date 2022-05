Opscheppen dat vier uur slaap genoeg is? Onzinnig ‘slaapmachismo’, zegt deze neuroloog

Weinig slapen als voorwaarde voor succes? Neuroloog Steven Laureys verzet zich in een nieuw boek tegen ‘slaapmachismo’. Slaap is een natuurlijk medicijn, waarvan we ‘als maatschappij het belang verwaarlozen’.

Vier uur per nacht. Dat is de hoeveelheid slaap waar Donald Trump naar eigen zeggen genoeg aan heeft. Slaap is volgens de voormalig president van de Verenigde Staten voor pussy’s. Wie net zo succesvol wil worden als hij, moet simpelweg vroeger opstaan dan de concurrentie, tipte hij jaren geleden al in zijn boek Denk als een miljardair.

Het is een schoolvoorbeeld van wat Steven Laureys (53) ‘slaapmachismo’ noemt. Deze vorm van stoerdoenerij is niet alleen aan Trump voorbehouden, signaleert de Vlaamse neuroloog. In de politiek, in het bedrijfsleven, maar ook onder bijvoorbeeld artsen geldt weinig slapen nog altijd als teken van doorzettingsvermogen en veerkracht, niet als het ongezonde gedrag dat het eigenlijk is.

Laureys, die zelf zijn acht..

