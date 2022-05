Koude lucht op hoogte is funest voor de kolibrie

Dieren kunnen zich aanpassen aan een opwarmend klimaat door naar koelere streken te verhuizen. Dat kan door migratie richting de polen, maar ook naar een plek hoger in de bergen. Onderzoek van Amerikaanse biologen laat zien dat die laatste route voor kolibries niet zal werken.

Los Angeles

Op grote hoogte is de lucht dunner en kouder. Voor kleine vogels zoals de kolibrie, die sowieso veel energie gebruiken, zou de extra inspanning om te vliegen in ijle lucht en hun lichaam op temperatuur te houden vermoedelijk te veel zijn. Maar omdat dit niet eerder was onderzocht, hebben de biologen twee soorten kolibries gevangen: dieren die op zeeniveau leven en een soort die tot op een hoogte van 2800 meter voorkomt. Die tweede soort zou misschien beter zijn aangepast aan leven op grote hoogte.

De vogels zijn eerst naar een onderzoeksstation op 2400 meter hoogte gebracht. Daar leerden ze om voedsel te halen uit een trechter, die tegelijkertijd de stofwisselingssnelheid kon meten. Daarnaast werd de stofwisseling ook ’s nachts..

