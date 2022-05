Wetenschappers lezen DNA van slachtoffer Pompeï-uitbarsting

Een internationaal team van wetenschappers is erin geslaagd het DNA af te lezen van een man uit Pompeï die omkwam bij de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 van onze jaartelling.

Lecce

Zij onderzochten de skeletten van twee mensen die gevonden zijn in het ‘Casa del Fabbro’ (het huis van de smid, of huis van de ambachtsman). Het gaat om de resten van een man van tussen de 35 en 40 jaar en een vrouw van ongeveer 50 jaar oud, schrijven ze in het tijdschrift Scientific Reports.

Ze wisten DNA te isoleren uit de resten van beide personen, maar alleen het materiaal van de man was goed genoeg om het af te lezen. De genetische code van de man is vergeleken met DNA van ruim 1000 personen uit de oudheid en ruim vierhonderd moderne mensen uit Europa en Azië. Dit laat zien dat de man vermoedelijk uit centraal-Italië kwam, al zijn er ook sporen van DNA varianten aangetroffen die vooral op het eiland Sardinië voorkomen.

De m..

