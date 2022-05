Nieuw onderzoek bevestigt veiligheid coronavaccin rond zwangerschap

New Haven

Dat melden wetenschappers van de Yale School of Medicine in de VS in het wetenschappelijke tijdschrift Plos Biology dat dinsdag verscheen.

De onderzoekers bevestigen daarmee eerder onderzoek waarin geen negatief effect is gevonden van de coronavaccins op vruchtbaarheid of de ontwikkeling van een zwangerschap.

antistoffen

De proeven met muizen lieten zien dat de foetussen zich normaal ontwikkelden. Er was bij de pups ook geen toename van aangeboren afwijkingen. Wel vonden de onderzoekers antistoffen tegen het coronavirus in het bloed van de foetussen. Dit laat zien dat vaccinatie van zwangere vrouwen veilig is en hun ongeboren kind beschermt.

placenta

Er is de afgelopen jaren gesuggereerd dat ant..

