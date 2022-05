Droge lucht dodelijk voor Australische bomen

Bomen in tropische bossen in Australië leven korter dan pakweg veertig jaar geleden. Die bossen kunnen daardoor minder koolstof opslaan.

Tropische bossen kunnen het broeikasgas kooldioxide uit de lucht halen en het opslaan in hun hout. Maar als de bomen doodgaan, komt dat gas weer vrij. De levensduur van bomen is dus belangrijk.

Britse en Australische wetenschappers hebben daarom de levensduur van ruim 74.000 bomen in tropische bossen onderzocht. Het gaat om 81 boomsoorten op 24 plekken in de Australische staat Noord Queensland. De onderzoekers gebruikten hiervoor gegevens over het afsterven van bomen die lopen van 1971 tot 2019.

De onderzoekers wilden weten of er verschil is in kwetsbaarheid tussen soorten, en tussen verschillende klimaatregio’s. Wat zij vonden, is dat de kans dat een boom in een bepaald jaar afsterft tussen 1984 en 2019 gemiddeld is verdubbeld. De opslagt..

