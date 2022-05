Nieuw luchtgordijn kan overdracht coronavirus verhinderen, alternatief voor mondmasker

De afgelopen twee jaar verschenen op allerlei plaatsen schermen, die bijvoorbeeld baliemedewerkers beschermen tegen direct contact met klanten. In ziekenhuizen is dat directe contact vaak nodig, bijvoorbeeld voor een bloedafname. Mondkapjes zijn een oplossing, maar er is ook een toenemende belangstelling in luchtgordijnen, die aerosolen kunnen tegenhouden.

tafelmodel

Zulke luchtgordijnen zijn al in gebruik in ziekenhuizen, bijvoorbeeld om uitlaatgassen tegen te houden op de spoedeisende hulp. Nu is er ook een ‘tafelmodel’ ontwikkeld, dat bij patiëntencontact is te gebruiken.

Dit Desktop Air Curtain System (DACS) bestaat uit een deel dat een luchtstroom produceert en weer afzuigt. Dat laatste is nodig omdat de luchtstroom anders zou af..

