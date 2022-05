Onderzoek wijst uit: roep van chimpansees bevat veel structuur

Een internationaal team van dierwetenschappers heeft ruim 4800 uitroepen geanalyseerd van 46 wilde chimpansees in het Taï National Parc in Ivoorkust. Zij wilden weten of de dieren hun klanken ook in patronen rangschikken.

In de opnamen konden de onderzoekers twaalf verschillende vocalisaties onderscheiden, zoals grommen, schreeuwen of de typerende ‘hoehoe’-uitroep. Vervolgens gebruikten zij een statistische analyse om te zien of de rangschikking van die vocalisaties toevallig was, of dat er een patroon was te onderscheiden.

conclusie

Hun conclusie is dat klanken veelal in paren voorkomen, die kunnen worden uitgebreid tot een serie van drie verschillende klanken. Daarbij bleek dat sommige combinaties veel vaker voorkwamen dan je zou verwacht..

