Nauwelijks toezicht op handel in spinnen

Wereldwijd zijn ruim twaalfhonderd soorten spinnen en schorpioenen te koop. Maar slechts een fractie van die handel staat geregistreerd in officiële databases. Omdat zeker twee derde van de dieren in het wild wordt gevangen, kan die handel een bedreiging zijn voor soorten.

In de spinnensoort Birupes simoroxigorum is een levendige handel ontstaan.

Hong Kong

Ook het aantal in beslag genomen spinnen en schorpioenen is zeer laag, wat suggereert dat de illegale handel nauwelijks in beeld is.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de handel in spinnen en schorpioenen tussen 2000 en 2021. Onderzoekers zochten naar online-verkopers van de dieren, en vergeleken de aangeboden soorten met verschillende databases zoals die van de Amerikaanse dienst die illegale dierenhandel registreert en

de database van de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Conventie voor internationale handel in bedreigde diersoorten uit het wild).

Van de 1264 online aangeboden soorten ontbreken er 993 (79 procent) in de officiële handelsregisters. Verder is van alle verhand..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .