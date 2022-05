Sekseverschil bij dwerghert

De fossiele schedels zijn gevonden in een kleigroeve in de Allgäu-regio in Beieren. De schedels van de mannetjes vertoonden een opvallende botrichel die als een krans over voorhoofd en snuit loopt. Bij vrouwtjes van deze soort, Dorcatherium naui, ontbreekt de richel. Het is de eerste keer dat zo’n zichtbaar verschil tussen de seksen is gevonden bij dwergherten. Röntgenonderzoek door de wetenschappers in Tübingen laat zien dat de botrichels hol waren. De functie van de richels is onbekend. Wellicht dat de richels, die ook boven de oogkas lopen, de ogen van mannetjes beschermen tijdens onderlinge gevechten. Zoiets is wel gezien bij een andere hertensoort, de muntjak. Een andere mogelijkheid is dat het een ornament is om indruk mee..

