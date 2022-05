Biologische korst op het landoppervlak houdt veel stof tegen

Ongeveer 12 procent van al het landoppervlak is bedekt met een biologische korst, waarin micro-organismen, korstmossen en gewone mossen zanddeeltjes binden tot een stevige laag. Spaanse wetenschappers hebben nu een schatting gemaakt van de invloed die deze korst heeft op de hoeveelheid stof in de atmosfeer. Die blijkt aanzienlijk, maar intensief landgebruik en klimaatverandering kunnen de laag aantasten en zo voor meer stof zorgen, zo schrijven zij maandag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Geoscience.

Almería

De wetenschappers combineerden klimaatmodellen met experimenten die gedaan zijn om de effecten van de biologische korst op stofvorming te onderzoeken. De organismen binden hierin zand en andere kleine delen, waardoor bijvoorbeeld de wind minder stof kan wegblazen. De berekeningen laten zien dat met deze laag de hoeveelheid stof in de atmosfeer 55 procent lager is dan zonder de biologische korst. Maar intensiever landgebruik en opwarming van de aarde kunnen de biologische korst aantasten. De berekeningen laten zien dat in 2070 de hoeveelheid stof in de atmosfeer met 15 procent zal zijn toegenomen. Stof in de atmosfeer heeft verschillende effecten op het klimaat. Hoog in de atmosfeer weerkaatst stof het invallende zonlicht, zodat er..

