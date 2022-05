Nieuwe tarwevariant met meer eiwit mogelijk

Landbouwwetenschappers uit Australië en het Verenigd Koninkrijk hebben een gen ontdekt dat zorgt voor een hogere eiwitconcentratie in tarwekorrels en vermoedelijk ook voor meer korrels per halm.

Tarwe levert bijna een vijfde van al het eiwit dat mensen consumeren. Onderzoekers van de universiteit van Adelaide en het Britse John Innes Centre hebben een genvariant ontdekt die het eiwitgehalte in tarwe met 15 tot 25 procent laat stijgen. De ontdekking is gedaan tijdens het screenen van het DNA van een groot aantal mutanten. Daarbij richtten de onderzoekers zich vooral op genen die een controlerende functie hebben tijdens de voortplanting.

Het ontdekte gen zorgt niet alleen voor een hoger eiwitgehalte in de korrel, het levert ook meer bloemaanzetten op. De eerste observaties laten zien dat extra bloemen nog geen extra korrels in de halmen opleveren, maar de onderzoekers hopen dat dit wel het geval zal zijn wanneer de genvariant in be..

