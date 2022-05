Veelzijdige sensor kan patiënten met suikerziekte helpen

Amerikaanse ingenieurs hebben een sensor ontwikkeld die de concentraties van suiker, alcohol en lactaat in het lichaam kan meten. Die informatie is nuttig voor patiënten met suikerziekte.

Diabetespatiënten moeten hun bloedsuikerconcentratie goed in de gaten houden. Maar wanneer ze alcohol drinken heeft dat direct invloed op hun bloedsuiker, net als lichamelijke inspanning waarbij lactaat ontstaat. Tot nu toe waren suiker, alcohol en lactaat alleen te meten met drie afzonderlijke sensoren.

De nieuwe sensor bestaat uit een plakker met micronaaldjes, die oppervlakkig in de huid steken. Enzymen op de naaldjes reageren met een van de drie stoffen, die aanwezig zijn in het vocht tussen de huidcellen. Door de reactie ontstaat een elektrisch stroompje, dat wordt verwerkt in de sensor die bovenop de plakker zit, en zo groot is als een stapel van vier tot vijf muntstukken van 50 eurocent. De plakker is eenvoudig te vervangen, de sen..

