Tijdschrift Communications Biology: Zandraket groeit in maanbodem

Is het mogelijk om planten te kweken op maanzand? Die vraag is onderzocht door wetenschappers van de universiteit van Florida (VS) en het antwoord luidt: ja, maar niet zo goed als op vulkanische as van de aarde.

Een onderzoeker oogst zaailingen van zandraket op vulkanische as (rechts) of maanzand.

De onderzoekers gebruikten grondmonsters die door verschillende Apollo-missies zijn verzameld. Zij stopten zaadjes van de zandraket in een kleine hoeveelheid maangrond en keken vervolgens hoe de zaailingen zich ontwikkelden. Ter vergelijking gebruikten ze vulkanische as van onze eigen planeet, die ongeveer dezelfde structuur heeft als het maanzand. In alle verschillende monsters kwamen plantjes op, maar het maanzand zorgde voor een tragere groei, een langzamere ontwikkeling van blad en kortere wortels dan de zandraketten in vulkanische as.

Sommige ‘maanplanten’ vormden een rood-zwart pigment, typerend voor een plant met stress. Genetische analyse liet zien dat zeker duizend verschillende genen in de maanplanten actief waren maar nie..

