Huidige seizoensgriep stamt af van Spaanse griep in 1918/1919

De Spaanse griep veroorzaakte in 1918 en 1919 een wereldwijde pandemie die naar schatting tussen de 50 en 100 miljoen dodelijke slachtoffers maakte. De piek van de pandemie viel in de herfst van 1918, die doorliep tot in de winter van 1919. Pas in de jaren dertig werd vastgesteld dat de pandemie door een virus was veroorzaakt.

Berlijn

Nauwkeurige informatie over de ontwikkeling van het virus, zoals we die in de coronapandemie hadden, was er natuurlijk niet. Om hier beter inzicht in te krijgen, speurde een internationale groep wetenschappers medische musea in Duitsland en Oostenrijk af naar weefsel van slachtoffers van de Spaanse griep. Dat leverde dertien preparaten op met longweefsel, afgenomen bij grieppatiënten die tussen 1901 en 1931 ziek waren. Zes van de monsters zijn tijdens of net voor de pandemie verzameld. Het lukte om in twee monsters uit 1918, afgenomen in München, een deel van het erfelijk materiaal van het virus af te lezen. In een derde monster, dat in 1919 in Berlijn was afgenomen, was het complete RNA van het virus af te lezen.

Deze informatie b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .