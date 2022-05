Onderzoek: subsidiëren van gezond voedsel maakt kinderen dunner

Een subsidieprogramma om het aanbod van gezond voedsel te vergroten in supermarkten in armere wijken van New York lijkt vruchten af te werpen. Het aantal kinderen tussen de 4 en 13 jaar met overgewicht daalde in de buurt van dit soort gesubsidieerde supermarkten een klein beetje. De stad New York kende tussen 2009 en 2016 een programma waarmee supermarkten het aanbod van verse groente en andere verse voedingsmiddelen konden vergroten, door een renovatie of door nieuwbouw. Het ging om winkels in arme buurten met een laag gemiddeld inkomen of veel werkloosheid. Onderzoekers van de Grossman School of Medicine van New York University analyseerden in JAMA Pediatrics de medische gegevens van leerlingen op scholen in een straal van bijna een kilometer rond zo’n ‘gezonde’ supermarkt. Zij keken naar overgewicht in het jaar voor en na de opening van het nieuwe concept.