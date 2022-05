Beter in je vel door een korte pauze op sociale media

Bath

De onderzoekers schakelden 154 proefpersonen in, die vooraf een vragenlijst invulden over hun gebruik van sociale media en hun mentale gezondheid. De helft kreeg daarna de opdracht om een week pauze te nemen van sociale media, de overige proefpersonen mochten daar gewoon mee doorgaan.

Voor het onderzoek besteedden de deelnemers gemiddeld zo’n acht uur per week aan het bijhouden van sociale media. Tijdens de onderzoeksweek besteedde de ‘pauzegroep’ daar gemiddeld nog maar 21 minuten aan, en de controlegroep zeven uur. De schermtijd is met behulp van digitale gegevens bevestigd. Na die week vulden de deelnemers opnieuw een vragenlijst in over hun mentale gezondheid. Die was in de pauzegroep significant verbeterd, in de andere groep was ..

