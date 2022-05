Oesterhopen wijzen op duurzaam gebruik

Afvalberg van oesterschelpen in Fishing Bay, Maryland, VS. (beeld Torben Rick)

Wereldwijd gaan oesterbanken al een kleine twee eeuwen achteruit, vooral door overbevissing en vervuiling. Onderzoek naar het beheer van oesterbanken richt zich veelal op deze recente periode, terwijl oesters al veel langer door mensen worden geoogst.

Onderzoekers van het Smithsonian National Museum of National History hebben via archeologisch onderzoek bekeken hoe het gebruik van oesters in Amerika en Australië plaatsvond voor de aankomst van Europese kolonisten. Dat deden ze door grote hopen oesterschelpen te onderzoeken. Die afvalhopen ontstaan door consumptie van oesters en waren soms honderden tot duizenden jaren in gebruik.

De onderzoekers maakten schattingen van de aantallen oesters die zijn geoogst. Op een eiland in de huidige Amer..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .