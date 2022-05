Nuttige bijwerking van mondneusmaskers

Er zijn de afgelopen twee jaar grote aantallen onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van mondkapjes in het tegengaan van besmettingen met het coronavirus. De discussies hierover waren soms erg fel. Maar in dit nieuwe onderzoek is juist gekeken of het misschien juist nuttig is als de mondkapjes een klein beetje virus doorlaten.

Dit idee gaat uit van een oud principe, dat ooit werd gebruikt in de bestrijding van pokken: variolatie. Hierbij werd een gezond personen opzettelijk besmet met een beetje pus uit de pokken van een patiënt. De kleine hoeveelheid virus die ze zo toegediend kregen, activeerde (zoals we nu weten) het afweersysteem zonder de gezonde persoon ernstig ziek te maken. Het was een primitieve manier van vaccineren, die rede..

