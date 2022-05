Minder landbouwgrond nodig bij gebruik vleesvervanger

Wanneer 20 procent van alle rundvlees wordt vervangen door vleesvervangers gemaakt van door schimmels geproduceerde eiwitten, kan dit de ontbossing voor landbouw in de komende dertig jaar halveren. Als 60 of 80 procent van alle runderlapjes wordt vervangen, daalt het landgebruik door de landbouw zelfs. Dat blijkt uit een analyse van Duitse onderzoekers.

Potsdam

Voor vleesproductie is veel grond nodig, en de verwachting is dat in de komende decennia de consumptie van vlees zal stijgen door een toenemende welvaart in veel landen. Er zal dan veel nieuwe landbouwgrond nodig zijn, wat een grote invloed kan hebben op natuur en klimaat. De onderzoekers van het Duitse Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung berekenden of het gebruik van plantaardige alternatieven voor rundvlees deze impact kan verminderen.

Zij gingen uit van een vleesvervanger gemaakt van schimmeleiwit. Die schimmels moeten dan wel gekweekt worden, en dat gebeurt met suiker als voedingsstof. De onderzoekers berekenden hoeveel suikerriet er nodig is om genoeg eiwit te kweken om daarmee 20 procent van de verwachte wereldwijde run..

