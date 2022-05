Onderzoekers in Nature Communications: Bacterievirus kan helpen bij huidinfectie

In de strijd tegen bacteriën die ongevoelig zijn geworden voor antibiotica zijn bacteriedodende virussen (bacteriofagen genoemd) een mogelijk wapen. Deze virussen kunnen zelfs resistente bacteriën opruimen. Amerikaanse onderzoekers beschrijven nu hoe ze een huidinfectie met zo’n bacteriofaag succesvol hebben behandeld.

Boston

Het ging om een infectie met Mycobacterium chelonae, verwant aan de bacterie die tuberculose veroorzaakt. De bacterie staat erom bekend dat deze resistent is tegen veel antibiotica. Meestal zijn het patiënten met een verzwakte afweer die door Mycobacterium chelonae getroffen worden. De behandeling bestaat dan uit een operatie, om aangetast weefsel te verwijderen, en een behandeling met een antibioticum.

Een 56 jarige patiënt werd op deze manier behandeld, maar de artsen brachten ook een bacteriofaag die de veroorzaker van de infectie kan doden op de huid aan. Eerder was het gelukt met een dergelijke bacteriofaag een infectie met een andere mycobacterium te behandelen. Ook in dit geval was de behandeling succesvol. Wel maakte de pati..

