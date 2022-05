Grote hoeveelheid suiker gevonden onder zeegrasvelden

Zeegrasvelden zijn belangrijk voor zeeleven, dat er beschutting en voedsel kan vinden. Daarnaast slaat zeegras per vierkante meter meer koolstof op dan het tropisch regenwoud. Nu blijkt dat de planten sucrose uitscheiden via hun wortels, en tegelijkertijd zorgen dat micro-organismen die suiker niet afbreken.

Bremen

Het was al bekend dat zeegras, een geslacht planten dat veel voorkomt in brakke en zoute kustwateren, een belangrijke rol speelt in de opslag van koolstof. De planten nemen kooldioxide op en gebruiken dit voor de opbouw van hun weefsels, waarna het in de zeebodem terechtkomt. Dat zorgt voor een koolstofopslag die 35 keer groter is dan in regenwouden.

Maar de zeebodem zit ook vol met micro-organismen die koolstofverbindingen weer kunnen afbreken. Onderzoekers van het Duitse Max Planck Instituut voor Mariene Microbiologie wilden daarom weten wat de rol van die micro-organismen is bij de koolstofkringloop van zeegrasvelden. Daarvoor namen ze monsters van water dat opgesloten zat in het sediment onder zeegrasvelden in de Middellandse Ze..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .