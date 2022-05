Coronavaccins zorgen voor doorbraak

Utrecht

De mRNA-vaccins tegen het coronavirus waren een doorbraak voor de techniek waarmee genetisch materiaal verpakt in vetbolletjes de cellen van het lichaam kan worden binnengesmokkeld. Door de vaccins gaan die cellen stukjes eiwit van het virus maken. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben nu vetbolletjes met mRNA ingespoten in de hartspier van muizen, waardoor de hartcellen eiwitten gaan maken die zouden moeten helpen met herstel na een hartinfarct. Het mRNA werd in de hartspier gespoten van muizen die onder narcose waren. Na 24 uur zijn de dieren gedood, en is onderzocht waar de eiwitten zijn geproduceerd. De grootste concentratie was te vinden in de lever, het orgaan dat vetdeeltjes uit het bloed filtert. Maar de resultat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .