Plastic voedingsbodem voor diepzee-bacteriën

Newcastle

Plasticvervuiling is een groot probleem in de oceanen, zowel aan het oppervlak als in de diepte. Er is tot dusver weinig bekend over de invloed van plastics op de organismen op de zeebodem. Daarom onderzochten de wetenschappers welke bacteriën op de zeebodem een voorkeur hebben voor plastic. Dit deden zij door een stalen ‘diepzeelander’ te plaatsen op de bodem van de noordoostelijke Atlantische Oceaan. Deze constructie bevatte oppervlakken van polystyreen, polyurethaan en steen. Na ruim een jaar is de lander weer opgehesen, waarna is uitgezocht welke bacteriesoorten groeiden op de drie verschillende oppervlakken. Van alle soorten die zijn geïdentificeerd bleek 1 procent vooral op plastic te groeien, beter dan op steen. Daarbij z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .