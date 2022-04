Ongemak is een teken van vooruitgang

Hoewel we ongemakkelijke situaties liever vermijden, zijn ze nodig voor onze persoonlijke groei. Daarom moeten we ongemak gaan zien als een teken van vooruitgang. Dat concluderen onderzoekers van de Cornell University en de University of Chicago in een artikel in Psychological Science .

Stel dat je beter wilt worden in spreken in het openbaar. Dan zul je op een podium moeten gaan staan en oefenen met spreken voor publiek. In het begin zal dat waarschijnlijk ongemakkelijk voelen. Dat ongemak kan ervoor zorgen dat je de neiging krijgt om ermee te stoppen. Maar als je dat doet, leer je het spreken in het openbaar nooit.

Het onderzoek van de Cornell University en de University of Chicago laat zien wat er gebeurt als we onze houding ten opzichte van ongemak veranderen. In het onderzoek namen 557 volwassenen deel aan improvisatieworkshops. Tijdens de workshops bewoog een deelnemer zich door de kamer, terwijl de anderen stil op hun plaats bleven staan. Vlak voor de workshop kreeg de helft van de deelnemers te horen dat het doel..

