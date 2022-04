Pitbull of poedel: ras zegt niet veel over het gedrag van hond

Wie bang is voor honden, moet niet blind vertrouwen op het ras van de viervoeter die komt aanlopen. Van pitbull tot poezelige poedelpup: slechts 9 procent van de variatie in gedrag, zoals agressie, is toe te schrijven aan het ras.

Massachusetts

Tot die conclusie komt een team van onderzoekers van de universiteit van Massachusetts, dat erover publiceert in het tijdschrift Science. De onderzoekers ondervroegen eigenaren van 18.385 honden, waarvan ongeveer de helft rashonden, en onderzochten het DNA van 2155 honden. Ongeveer 25 procent van de variatie in gedragingen van de honden is het gevolg van erfelijkheid, maar het ras van de hond is slechts in 9 procent doorslaggevend voor gedrag, concluderen de onderzoekers.

De percentages variëren wel per type gedrag. Zo is bij gehoorzaamheid de afkomst van een hond bepalender dan bij reacties van de hond als gevolg van angst of prikkels waarbij het dier zich oncomfortabel voelt. De geruststellende mededeling van een hond..

