Videovergaderingen maken minder creatief, volgens onderzoek

De creativiteit is tijdens videovergaderingen écht minder dan wanneer je met elkaar in dezelfde ruimte zit. Als de blik wordt vernauwd tot een scherm, waaieren ook de gedachten minder breed uit, blijkt uit Amerikaans onderzoek dat woensdag in Nature verscheen.

Amsterdam

Door de coronapandemie werd thuiswerken een normaal verschijnsel, en digitaal werkoverleg al evenzeer. Het is een verandering die niet zomaar weer is teruggedraaid: volgens een onderzoek van vakbond FNV wil slechts 1 op de 10 werknemers de hele week doorbrengen op kantoor, en ook de meeste werkgevers staan open voor thuiswerken, al was het maar omdat het scheelt in de kantoorkosten. Videovergaderingen zijn voorlopig dus geen verleden tijd.

Twee Amerikaanse managementwetenschappers, Melanie Brucks en Jonathan Levav, onderzochten nu wat die digitale bijeenkomsten doen met de creativiteit. Ze lieten proefpersonen in tweetallen brainstormen over hoe je een frisbee of bubbeltjesplastic op een nieuwe manier kon gebruiken. De ‘virtuele ..

