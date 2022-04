Meer gebruik antidepressiva door grensoverschrijdend gedrag

Zweedse werknemers die slachtoffer zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag of pesterijen op basis van gender, gebruiken daarna vaker geneesmiddelen tegen depressie of een angststoornis.

Dit blijkt uit een langlopend onderzoek onder 23.000 Zweedse werknemers, dat is uitgevoerd door het Karolinska Institutet in Stockholm. De deelnemers kregen tussen 2005 en 2013 een vragenlijst toegestuurd, waarin ze konden aangeven of ze in de twaalf maanden ervoor op het werk te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag of intimidatie en pesterijen op basis van gender. Dat was zo bij respectievelijk 5,2 en 7,5 procent van alle deelnemers.

Promovenda Katrina Blindow van het Karolinska Institutet onderzocht vervolgens in de medische dossiers van de deelnemers of zij in de negen jaar na het onderzoek psychoactieve geneesmiddelen voorgeschreven kregen. Het ging dan om antidepressiva en middelen tegen angststoornissen (anxiol..

