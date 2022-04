Toename stoflong bij Amerikaanse mijnwerkers. En de oorzaak lijkt gevonden

Stoflong, veroorzaakt door het inademen van kolengruis, was een beruchte ziekte die mijnwerkers trof. Na een jarenlange afname nam het aantal kompels met stoflong in de VS sinds enige tijd weer toe. Nu lijkt de oorzaak hiervoor te zijn gevonden.

De toename van het aantal mijnwerkers met stoflong stelde artsen in eerste instantie voor een raadsel. De mijnbouwregulaties zijn niet veranderd, en de samenstelling van het erts is dat ook niet. Nader onderzoek liet zien dat het aantal patiënten vooral opliep in de regio rond de Appalachia, een regio in het oosten van de VS. De eerste aanwijzingen van een toename zijn in 2005 verschenen, maar het onderzoek liet zien dat de stijging in de jaren negentig al begon.

Artsen hebben daarom longweefsel van de nieuwe golf patiënten vergeleken met oudere weefselmonsters van mijnwerkers die tussen 1910 en 1930 waren geboren. Stoflong veroorzaakt schade en littekenweefsel in de longen. Die schade kan veroorzaakt zijn door kolengruis of door silica (..

