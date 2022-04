Ecotoeristen maken leguanen ziek door druiven

Een groot deel van de Exuma-archipel, onderdeel van de Bahama’s, is beschermd natuurgebied. Maar op enkele eilanden zijn toeristen welkom, vooral om het bewustzijn over de natuur te vergroten. Alleen laat nieuw onderzoek van Amerikaanse biologen zien dat de ecotoeristen een slechte invloed hebben op de gezondheid van de ringstaartleguanen, een sterk bedreigde hagedissensoort. De leguanen zijn eraan gewend om druiven te krijgen van bezoekers. Zodra een bootje afmeert, verschijnen ze om de lekkernij in ontvangst te nemen. Maar druiven bevatten veel suiker, en artsen weten inmiddels dat langdurig zoetigheid eten de gevoeligheid voor het hormoon insuline vermindert, waardoor mensen suikerziekte kunnen krijgen. De biologen vermoedden dat de zoete druiven iets vergelijkbaars veroorzaken bij de leguanen.

Om dit uit te zoeken richtten ze zich eerst op een meer algemene soort, de groene leguaan. Die kan in gevangenschap worden bestudeerd. Ze gaven een groep van deze leguanen een gewoon dieet, of een dieet aangevuld met drinkwater dat matig of veel extra suiker bevatte. De leguanen die de hoogste concentratie kregen (ongeveer het dubbele van wat ze met de druiven zouden binnenkrijgen) bleken na zeventien dagen inderdaad minder gevoelig te zijn voor insuline. Wanneer ze een flinke dosis suiker binnenkregen, leverde dat een hogere piek van de suikerconcentratie in hun bloed op, en die concentratie bleef langer verhoogd dan bij dieren die een gewoon dieet hadden gevolgd. Vervolgens moesten de onderzoekers deze resultaten bevestigen in de rings..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .