Nieuwe brandstofcel loopt op alcohol, goud en een flinke snuif kurkuma

Brandstofcellen kunnen waterstof direct omzetten in elektriciteit. Een nadeel van dit soort cellen is dat waterstof een gas is. Daar is een grote opslagtank voor nodig, wat lastig is in het gebruik voor bijvoorbeeld auto’s. Onderzoekers uit India hebben een manier gevonden om een brandstofcel te laten lopen op ethanol, een vloeistof. Daarvoor gebruiken ze piepkleine gouddeeltjes en een flinke snuif van het specerij kurkuma, schrijven ze in Nano Energy.