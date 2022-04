Uitgestorven plant teruggevonden

Een nieuwe plantensoort die in het jaar 2000 werd beschreven, kreeg de naam Gasteranthus extinctus, omdat de biologen die hem vijftien jaar eerder hadden gevonden, meenden dat de soort was uitgestorven. Maar dat blijkt niet zo te zijn.

De plant is ooit aangetroffen in de regio Centinela in Ecuador. Dit gebied, in de heuvelachtige uitlopers van het Andesgebergte, staat bij biologen bekend om zijn unieke soorten. Het gebied was oorspronkelijk bedekt met een tropisch nevelwoud, maar net als in de rest van Ecuador is een groot deel daarvan gekapt om plaats te maken voor bananenplantages.

Het deel waar de monsters van Gasteranthus extinctus vandaan kwamen, is al in de jaren tachtig gekapt. Daarom kreeg de plant met buikvormige bloemen (Gasteranthus) de toevoeging ‘extinctus’ in de wetenschappelijke naam. Op die plek in biologische namen worden vaak beroemdheden (al dan niet wetenschappelijk) benoemd, of er staat een verwijzing naar een bijzondere eigenschap. Niet da..

