Snelle coronatest door eiwitafdruk

Er bestaan verschillende tests om een besmetting met het coronavirus vast te stellen. De pcr-test, die het erfelijk materiaal van het virus opspoort, is de meest gevoelige. Maar voor deze test is een goed ingericht laboratorium nodig en hij kost nogal wat tijd. De zelftest gebruikt antistoffen die aan stukjes eiwit van het virus binden. Deze test is in een kwartiertje te doen zonder laboratorium, maar is veel minder gevoelig dan een pcr-test. Onderzoekers in het Verenigd Koninkrijk hebben nu een test ontwikkeld die lijkt op de antigeenzelftest, maar veel gevoeliger is.

Zij gebruikten een techniek om nanodeeltjes te maken met een afdruk van eiwitfragmenten van het coronavirus. Die afdrukken kunnen daardoor de eiwitten (vooral het spike-eiw..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .