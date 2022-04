Water met chloor schaadt darmen niet

Iedere dag sterven er ongeveer tweeduizend kinderen omdat ze geen schoon drinkwater hebben. Daarom hebben wetenschappers uit Amerika, Bangladesh en Zwitserland enkele jaren geleden een eenvoudig en goedkoop systeem ontwikkeld dat chloor toevoegt aan drinkwater dat wordt opgepompt. Maar er waren twijfels of deze manier om het water te ontsmetten wel veilig is: zou het chloor niet nuttige bacteriën doden in de darmen van kinderen die het water drinken?

Dhaka

Om dit uit te zoeken, namen de onderzoekers monsters van de ontlasting van kinderen in Bangladesh die een jaar lang het met chloor gezuiverde water hadden gedronken. In die monsters bepaalden zij welke soorten bacteriën er in de darmen van deze kinderen aanwezig waren. Dat vergeleken ze met de soorten in de darmen van kinderen uit Bangladesh die alleen gewoon drinkwater hadden gekregen.

Het resultaat was bemoedigend: er was nauwelijks verschil te zien tussen de darmbacteriën in beide groepen kinderen, schrijven ze in Nature Microbiology. In de ontlasting van kinderen die gechloreerd water hadden gedronken zaten zelfs iets meer gunstige darmbacteriën. Wel vonden de onderzoekers iets meer genen die zorgen voor antibioticaresis..

