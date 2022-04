Zijde geeft pillen een unieke kleurcode

Net als zoveel andere producten worden geneesmiddelen nagemaakt. Dat kan gevaarlijk zijn, wanneer ze niet dezelfde werkzame stof bevatten. Fabrikanten hebben allerlei echtheidskenmerken verwerkt in verpakkingen van hun pillen, zoals hologrammen of QR-codes. Zuid-Koreaanse en Amerikaanse wetenschappers hebben een methode ontwikkeld waarmee ook de tabletten een scanbare kleurcode kunnen krijgen, met behulp van zijde. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ACS Central Science.

Zijde is een natuurlijke stof, die bovendien goed te verteren is voor mensen. Daarmee is het een aantrekkelijke kandidaat voor het markeren van tabletten.

Dan moet het natuurlijk wel een kleur krijgen, en dat is gedaan door zijderupsen genetisch aan te passen, zodat ze zijde-eiwitten maken die oplichten in blauw, groen of rood wanneer ze met de juiste kleur licht beschenen worden.

Om te laten zien dat het systeem kan werken hebben de onderzoekers cocons van de aangepaste zijderupsen opgelost in water. Zo ontstonden oplossingen met oplichtend zijde-eiwit. Met deze ‘kleurstoffen’ zijn patronen gemaakt in een vierkant van zeven bij zeven vakjes, dat in totaal 9 millimeter breed was.

Een speciale app op een smartphone,..

