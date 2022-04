Onderzoek toont aan: paddo stimuleert het brein bij depressie

Een aantal onderzoeken laat zien dat depressieve patiënten die niet goed reageren op de gewone behandelingen baat kunnen hebben bij zogeheten psychedelische stoffen, zoals psilocybine, een hallucinaties opwekkende stof die onder meer in bepaalde paddenstoelen (‘paddo’s’) zit. Onderzoekers van het Imperial College London (VK) hebben via hersenscans van patiënten inzicht gekregen in hoe deze stof helpt.