Tieners slapen beter als hun schooldag later begint

Wanneer de schooldag later begint, slapen tieners langer en beter en voelen ze zich gemotiveerder.

Flexibele of latere starttijden kunnen een chronisch slaaptekort bij tieners voorkomen.

Dat blijkt uit onderzoek onder 33 leerlingen op een Duitse middelbare school met flexibele begintijden. De leerlingen werden een jaar lang gevolgd. Ze konden zelf bepalen hoe laat ze wilden starten. De begintijden lagen tussen 8.00 uur en 8.50 uur. De lestijd die ze ’s ochtends misten, haalden ze later op de dag in. De tieners hielden een slaapdagboek bij; ze noteerden wanneer ze in slaap vielen en wakker werden, hoe ze zich voelden en hoe laat ze op school waren begonnen.

Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen die later begonnen, langer en beter sliepen. Ze werden op een natuurlijke manier wakker, voordat hun wekker afging. Daarnaast voelden ze zich gemotiveerder, konden ze zich beter concentreren en zaten ze beter in hun vel.

