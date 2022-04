Hoe de natuur helpt om los te komen van de hectiek van alledag

Trek je graag in je eentje de natuur in? Grote kans dat je dat doet om even af te zijn van alle digitale middelen.

We trekken de natuur in om los te komen van onze telefoon. (beeld istock)

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat we vooral de eenzaamheid van de wildernis opzoeken om los te komen van digitale apparaten. Aan het onderzoek deden 166 bezoekers van het Bob Marshall Wilderness Complex in het noordwesten van Montana mee. In hun antwoorden op 22 vragen, gaven zij aan wat hun motivatie was om de wildernis in te gaan.

Bezoekers wilden vooral even af zijn van de alledaagse digitale middelen, zoals e-mail en sociale media. Al die mobiele communicatie zorgt ervoor dat we constant beschikbaar zijn voor onze collega’s, familie en vrienden. In de wildernis ervaren we juist eenzaamheid en onafhankelijkheid.

De onderzoekers ontdekten nog drie redenen waarom mensen graag de wildernis intrekken. Ten eerste zijn we in de natuur weg v..

