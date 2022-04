Waarneming bevestigt alternatieve manier van planeetvorming

Planeten die zich verder van hun ster bevinden dan de planeet Neptunus in ons zonnestelsel, kunnen niet ontstaan door samenklontering van kleinere objecten: die zijn er nauwelijks op zo’n grote afstand. Eerder hadden sterrenkundigen al alternatieve modellen geopperd voor de vorming van zulke planeten. Ze waren wellicht dichter bij de ster ontstaan en vervolgens naar buiten gedreven, of ze ontstonden door instabiliteit in de schrijf van gas en stof rond de ster.

Voor dat laatste model is nu bewijs gevonden. Dit gebeurde met de Subaru-telescoop in Japan, die is uitgerust met een techniek om de heldere centrale ster af te schermen, zodat zwakke objecten in de nabijheid ervan zijn te zien. De ster staat vanaf de aarde gezien in het sterrenbee..

