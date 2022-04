Mossel beschermt vis tegen bacterie

De larven van de zoetwaterparelmossel leven als parasieten in de kieuwen van forel. Maar de vis blijkt zonder de mossel minder goed te overleven.

(beeld Jouni Salonen / university of jyväskylä)

Larven van de zoetwaterparelmossel op de kieuw van een forel. (beeld Jouni Salonen / university of jyväskylä)

De larven van de zoetwaterparelmossel kunnen in grote aantallen aanwezig zijn in de kieuwen van vissen, zoals de forel. Daar leven ze tussen de negen en elf maanden, waarna ze hun gastheer loslaten en zich op de bodem tot mossel ontwikkelen. De larven werden vooral gezien als parasieten, maar de verhouding tussen mossel en vis bleek ingewikkelder. Dat ontdekten Finse onderzoekers tijdens onderzoek naar een bacterie die gevaarlijk is voor kweekvis, zoals forel. Deze Flavobacterie kan een dodelijke infectie veroorzaken, de ‘warmwaterziekte’ die viskwekerijen regelmatig treft.

De onderzoekers dachten dat vissen met veel larven in hun kieuwen minder gezond zouden zijn en dus vatbaarder voor de infectie. Maar het omgekeerde was het geval: hoe ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .