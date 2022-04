Meer aardverschuivingen door klimaatopwarming

In 2009 veroorzaakte extreem zware regenval zo’n drieduizend aardverschuivingen in Oostenrijk. De deelstaat Stiermarken riep de noodtoestand uit en was uiteindelijk zo’n 13 miljoen euro kwijt aan de schade en de evacuaties. Wetenschappers van de universiteit van Graz hebben nu berekend hoe vaak dit soort extreme regenval kan voorkomen in de toekomst, onder verschillende scenario’s van klimaatopwarming.

Wanneer de opwarming beperkt blijft tot 1,5 graad, zoals is afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs, zal het oppervlak dat gevoelig is voor aardverschuivingen, al met 10 procent toenemen. Wanneer de aarde sterker opwarmt, en het eind deze eeuw gemiddeld vier graden warmer is, loopt de toename op tot 45 procent. Het beplanten van landbo..

