Triceratops toont sporen van gevecht

Chieti

Wetenschappers van de Italiaanse universiteit van Chieti bestudeerden de schedel van ‘Big John’, een triceratops die in 2014 werd opgegraven in de Hell Creek-formatie in de Amerikaanse staat Montana, een befaamde vindplaats van dinosaurusfossielen.

In het wangbeen van de schedel vonden zij een sleutelgatvormige beschadiging in het bot. Het oppervlak van het bot rond dit gaatje is onregelmatig, met afzettingen van bot zoals die zich bij een ontsteking kunnen vormen. Daarnaast is het bot rond het gat poreus en voorzien van extra veel bloedvaten, wat een kenmerk is van nieuw gevormd bot.

Alles bij elkaar lijkt het erop dat Big John gewond is geraakt, maar pas nadat de verwonding grotendeels was genezen is omgekomen. De verwonding ..

