Vrouwen in Amerikaanse steden verdienen meer dan mannen

In veel Amerikaanse steden verdienen jonge vrouwen tegenwoordig evenveel of zelfs méér dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Is het einde van de loonkloof in zicht?

Washington

Hoogopgeleide twintigers in de Verenigde Staten merken nauwelijks nog iets van een loonkloof. In 107 van de 250 stedelijke gebieden verdienen Amerikaanse vrouwen onder de 30 jaar, gekeken naar het mediaan van een voltijdsalaris, nagenoeg hetzelfde als hun mannelijke leeftijdsgenoten. En in 22 stedelijke gebieden krijgen jonge vrouwen inmiddels hetzelfde of zelfs meer bijgeschreven op hun bankrekening dan hun mannelijke leeftijdsgenoten, schrijft het gerenommeerde Pew Research Center in een onlangs gepubliceerd onderzoek

Maar: de geografische verschillen zijn groot. De voor vrouwen gunstige steden liggen met name aan de west- en oostkust van de Verenigde Staten, zoals Washington en New York (allebei 102 procent). In het Midden-We..

