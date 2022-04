Nieuwe zonnecel werkt ‘s nachts

Stanford

Zonnepanelen produceren overdag stroom, maar ’s avonds heeft iedereen licht nodig. Onderzoekers van Stanford University (VS) hebben een oplossing gevonden: panelen die ’s nachts stroom maken uit een warmteverschil. Zonnepanelen vangen overdag licht op en zetten dat om in stroom. ’s Nachts is er geen licht om op te vangen, maar de panelen stralen dan wel warmte uit. Daardoor koelen ze af tot onder de temperatuur van de omgeving. De onderzoekers hebben daar gebruik van gemaakt. Zij bouwden een zogeheten thermo-elektrische module, die stroom kan maken van een warmteverschil, en koppelden die aan de panelen.

Overdag is het paneel heter dan de omgeving, waardoor de module extra stroom maakt naast de stroom uit zonl..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .