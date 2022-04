Bomen lopen steeds sneller eerder uit door klimaatverandering

Door de opwarming van het klimaat verschuiven sommige gebeurtenissen in de natuur. Zwitserse biologen hebben nu vijf series van langlopende observaties van het uitlopen of in bloei komen van bomen onderzocht. De gegevens bevestigen nog eens dat de verschuiving van dit moment naar voren vanaf de jaren 1950 versnelt en zo’n dertig jaar later nog meer.

In Japan is sinds het jaar 812 bijgehouden wanneer de kersenbomen gaan bloeien, een belangrijke feestdag in dat land. Op de foto het Kinshi Park in Tokio.

Genève

De onderzoekers gebruikten een serie observaties uit Japan, twee series uit het Verenigd Koninkrijk en twee uit Zwitserland. In Japan is sinds het jaar 812 bijgehouden wanneer de kersenbomen gaan bloeien, een belangrijke feestdag in dat land. De Britse familie Marsham heeft van 1736 tot 1958 bijgehouden wanneer de eerste bladeren verschenen aan loofbomen op hun landgoed in Norfolk. In het graafschap Suffolk, daar in de buurt, begon de toen twintigjarige Jean Combes in 1950 het openbreken van de eerste knoppen en het verschijnen van het eerste blad bij te houden, wat ze zo’n zeventig jaar heeft volgehouden.

In Zwitserland hebben lokale bestuurders sinds 1808 vastgelegd wanneer paardenkastanjes hun eerste bladeren krijgen, en in het k..

