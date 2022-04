Een neppil of ivermectine, in beide gevallen belanden coronapatiënten even vaak in het ziekenhuis.

Amsterdam

Dat bleek al eerder, en is nu opnieuw de uitkomst van een omvangrijk onderzoek in het vooraanstaande Amerikaanse wetenschappelijke vakblad New England Journal of Medicine.



Rond ivermectine ontstond afgelopen jaren een soort cultus onder mensen die het om uiteenlopende redenen niet eens waren met het coronabeleid. Het goedkope middel zou helpen tegen corona, maar worden tegengehouden door de gevestigde orde. Forum voor Democratie diende drie moties in om ivermectine toe te laten; protestbeweging de Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging spande zelfs samen met twee huisartsen een kort geding aan tegen het Huisartsengenootschap NHG om het middel voor te mogen schrijven.

Intussen werd steeds duidelijker da..

