Vissen kunnen een beetje rekenen en maken sommetjes

Twee vissensoorten, de Malawi-zebracichlide en de pauwoogzoetwaterrog, blijken te kunnen leren optellen en aftrekken. De vaardigheden blijven wel beperkt tot + of – 1, bij getallen tot vijf. Onderzoekers van de universiteit van Bonn (Duitsland) trainden vissen van de twee soorten om via zo’n rekensom te kiezen tussen twee doorgangen: wanneer ze de som goed op hadden gelost, vonden ze voedsel achter die doorgang.

Bonn

Zij kregen een kaart te zien met een aantal voorwerpen erop, in blauw of geel. Bij blauw moesten ze één optellen bij het aantal vormen, geel betekende één aftrekken. Na de kaart volgden twee doorgangen, waarop twee verschillende aantallen vormen stonden waarvan er één de oplossing van de som was.

Zes van de acht cichliden kregen de sommetjes onder de knie, net als drie van de acht roggen. De cichliden waren ook snellere leerlingen: na gemiddeld 28 sessies hadden ze het door, de roggen hadden gemiddeld 68 sessies nodig. Er was ook een verschil in succes tussen optellen en aftrekken. De cichliden gaven bij optellen in 78 procent van de pogingen het juiste antwoord, bij het aftrekken in 69 procent. De roggen hadden 94 procent van de opte..

