Kosmisch record: sterrenkundigen zien ‘verste ster ooit’

Het pijltje wijst naar Earendel, de nieuwe ‘verste ster ooit gezien’. De felle, uitgesmeerde vlekjes in de rest van de afbeeldingen zijn geen sterren, maar hele sterrenstelsels.

De ster ontstond toen het heelal ‘pas’ een miljard jaar oud was, de jonge jaren van ons universum, dat nu 13,8 miljard jaar oud is. Het licht van de ster is daarmee bijna de hele levensduur van het universum onderweg geweest, voordat de Hubble-telescoop het opving.

Normaal gesproken zijn extreem verre sterren niet van elkaar te onderscheiden: ze verzamelen zich in sterrenstelsels, en die zijn op deze afstanden ook maar vage stipjes in telescoopfoto’s. Onder zeer specifieke omstandigheden, met bijzondere methoden, is deze ster toch zichtbaar gemaakt. De onderzoekers noemen de gasbol Earendel, ouderwets Engels voor ‘ochtendster’.

cluster

Het nieuwe record is een flinke verbetering van het oude: Earendel is vier kee..

