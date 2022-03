Computermodel laat zien waar het koraal zich aanpast aan opwarming

Vorige week meldden wetenschappers dat koralen van het Groot Barrièrerif op grote schaal waren verbleekt, een teken dat ze ernstig te lijden hebben onder hoge watertemperaturen. In het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications verscheen dinsdag een onderzoek naar koralen die bestand zijn tegen hittestress. Een computermodel voorspelt dat zo’n 7,5 procent van de riffen in het Groot Barrièrerif koralen bevat die bestand zijn tegen een tijdelijke opwarming met drie graden Celsius.

Townsville

Verbleking van koraal, doordat algen waarmee de koraaldiertjes samenleven afsterven, is een teken dat de riffen het moeilijk hebben. Het kan leiden tot minder groei of zelfs achteruitgang. Maar niet alle koralen zijn even gevoelig voor hittestress. Daarom maakten Australische onderzoekers een model waarin zij de resultaten van observaties op het Groot Barrièrerif en experimenten met koralen, waarin is onderzocht hoe tolerantie voor hogere watertemperaturen van koralen kan toenemen, samenbrengen. Een zelflerend computerprogramma verwerkte deze informatie tot een voorspelling van waar zich koralen bevinden die zich kunnen aanpassen aan de opwarming van het zeewater.

De breedtegraad waar een koraal zich bevindt, bleek niet uit te m..

