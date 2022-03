Zomerzon laat Zuidpoolijs snel smelten

Iedere winter groeit het zee-ijs rond Antarctica langzaam aan, om in de zomer veel sneller weer te smelten. De hoeveelheid zee-ijs rond de Zuidpool kan van jaar tot jaar verschillen, maar dit patroon van toe- en afname is er ieder jaar. Wetenschappers van de Universiteit van Washington (VS) hebben nu ontdekt dat de verklaring hiervoor veel eenvoudiger is dan ze dachten.